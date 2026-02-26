Hizo reír a toda la Quinta Vergara: Asskha Sumathra se lleva su primera Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026
El humor de este miércoles 25 estuvo a cargo de Asskha Sumathra, la primera comediante transformista en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026.
Óscar Guzmán, quien es enfermero de profesión, llegó a la Quinta Vergara luego de triunfar en el programa de comedia de Mega, Coliseo, instancia que le otorgó un cupo directo para debutar en el certamen.
Y su presentación no decepcionó. Con un repertorio de chistes transversales y una rutina sólida, Asskha conquistó rápidamente al “Monstruo” de la Quinta Vergara, llevándose así su primera Gaviota de Plata y Oro en esta cuarta noche festivalera desde la Ciudad Jardín.Ir a la siguiente nota
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de