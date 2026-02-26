Hizo reír a toda la Quinta Vergara: Asskha Sumathra se lleva su primera Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026

26 feb. 2026 - 00:58 hrs.

El humor de este miércoles 25 estuvo a cargo de Asskha Sumathra, la primera comediante transformista en presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026.

Óscar Guzmán, quien es enfermero de profesión, llegó a la Quinta Vergara luego de triunfar en el programa de comedia de Mega, Coliseo, instancia que le otorgó un cupo directo para debutar en el certamen.

Y su presentación no decepcionó. Con un repertorio de chistes transversales y una rutina sólida, Asskha conquistó rápidamente al “Monstruo” de la Quinta Vergara, llevándose así su primera Gaviota de Plata y Oro en esta cuarta noche festivalera desde la Ciudad Jardín.

