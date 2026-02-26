"No ganó": El ácido chiste de Asskha Sumathra a Emilia Dides que hizo estallar a la Quinta en Viña 2026

26 feb. 2026 - 00:41 hrs.

Asskha Sumathra comenzó su rutina en el Festival de Viña 2026 con chistes de alto calibre y una de las mencionadas fue Emilia Dides.

La comediante comenzó a realizar el típico grito que realizaba la reina de belleza para decir de qué país venía e incluso, invitó a todo el público a hacerlo.

De pronto, la humorista se quedó en silencio y lanzó un comentario sobre la cantante que hizo estallar en risas a todos los presentes: "Pero no ganó".

Festival de Viña

