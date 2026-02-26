"Estoy orgulloso de mis raíces": Pastor Rocha recuerda su país de origen en la conferencia de Viña 2026

26 feb. 2026 - 15:45 hrs.

La tarde de este jueves, Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha, dio su conferencia de prensa previa a la presentación de este viernes en la Quinta Vergara. Uno de los tantos temas que abordó, fue el de su país de origen y lo que significa llegar al Festival de Viña.

Caracterizado por basar sus rutinas en los vicios y mañas de la iglesia, el comediante será el responsable del último bloque humorístico de esta edición del certamen.

Dos países, una identidad

Es muy conocido en la escena del humor chileno, pero pocos saben cuál es su lugar de origen debido a que su acento parece local y pasa desapercibido. Su presentación este viernes no solo es su debut en la Quinta Vergara, también, es el primer ecuatoriano en llegar al festival latino más grande del mundo.

Al respecto, dijo que su acento serrano suele notarse más cuando está serio y recordó con cariño el tiempo que vivió en Ecuador. "Aunque me siento de los dos lugares, estoy orgulloso de mis raíces. Me encanta recordar mi infancia y tengo mucho cariño hacia Ecuador", confesó Endara.

Santiago es de padre ecuatoriano y madre chilena. A los nueve años de edad llegó a Chile y seis años después regresó a Ecuador, su país natal. Con 18 volvió y desde entonces se instaló en el país, aunque espera visitar su país y hacer comedia allá.

"Yo siento que siempre he sido extranjero en ambos lugares. En Ecuador me decían chileno, porque mi mamá lo es, y en Chile me decían ecuatoriano, entonces siempre estuve en un limbo de nacionalidad", recordó entre risas.

En cuanto al significado que tiene ser el primer ecuatoriano en tener la posibilidad de recibir una Gaviota, expresó que su único objetivo es abrir espacio a sus compatriotas y destacó que el humor no tiene nacionalidad, sino un lenguaje que es la risa como respuesta a lo que hacen.

