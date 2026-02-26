Fuerza femenina y un ícono del reggaeton: Estos son los artistas del jueves 26 en Viña 2026

26 feb. 2026 - 07:30 hrs.

Este jueves en Viña 2026 estará marcado por un ícono de la música urbana y la fuerza femenina de una chilena aplaudida en todos los escenarios.

Con una propuesta diferente llegará un viejo conocido que promete dejar impactados a todos con su propuesta, mientras que ella, una ganadora del Grammy proveniente de la Quinta Región.

¿Qué artistas se presentan este jueves 26?

La primera en presentarse será Mon Laferte, quien suma una nueva presentación en esta edición, reafirmando su estrecho vínculo con el Festival y el público chileno.

@monlaferte

Mon llega por tercera vez al Festival de Viña con una trayectoria impactante que solo suma éxitos tanto en Chile como en el extranjero.

La jornada terminará con la presentación de Yandel Sinfónico, una propuesta que mezcla el reggaeton con arreglos orquestales, prometiendo un espectáculo innovador y de alto nivel musical.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña