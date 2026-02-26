Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes: Revisa cómo volver a ver los shows de la cuarta noche de Viña 2026

26 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Este miércoles se celebró la cuarta noche de la 65.ª edición del Festival de Viña del Mar. Una jornada marcada por el éxito de la presentación de tres grandes artistas que subieron al escenario de la Quinta Vergara y conquistaron al público de principio a fin.

La noche empezó con la actuación del cantante colombiano Juanes, que convirtió la Quinta en un karaoke. Continuamos con el humor de Asskha Sumathra, la primera transformista en llegar al festival, y el broche de oro lo puso Ke Personajes, con lo mejor de la cumbia argentina.

¿Dónde ver la presentación de Juanes?

El show de Juanes fue un verdadero karaoke anoche en la Quinta Vergara. Éxito tras éxito, el monstruo cantó y disfrutó de un show único, siendo esta la cuarta visita al festival del querido cantante. Revive su presentación ingresando al siguiente enlace.

¿Cómo repetir la rutina de Asskha Sumathra?

La primera transformista en presentarse en el festival de Viña triunfó y dejó al público con ganas de mucho más. Si te perdiste el show de Asskha Sumathra o quieres volver a reír sin parar, haz clic aquí.

Revive la presentación de Ke Personajes

Un debut histórico. Ke Personajes prendió la fiesta la cuarta noche de Viña 2026 y puso a bailar al monstruo de la Quinta Vergara. Repite su show las veces que quieras ingresando al siguiente enlace.

