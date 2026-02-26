Revisa qué artista podría tener la próxima Gaviota de Platino del Festival de Viña

26 feb. 2026 - 10:05 hrs.

La cuarta noche festivalera estuvo marcada por actuaciones que tuvieron un éxito indiscutible. Una de esas fue la de Juanes, que dejó al público de la Quinta Vergara con ganas de seguir bailando y coreando sus canciones.

Esta fue su cuarta presentación en el Festival de Viña 2026. En ese sentido, Eugenia Lemos, panelista del matinal Con Gusto a Viña destacó su presentación y perfiló al cantante como un posible candidato para ingresar al grupo de artistas que ha recibido el galardón máximo.

¿La gaviota de platino se irá a Colombia?

Solo cinco artistas han recibido el máximo galardón otorgado en una edición del festival latino más grande del mundo. Luis Miguel, Isabel Pantoja (en representación de Juan Gabriel), Lucho Gatica (aceptada por su sobrino Humberto Gatica), Los Jaivas y Myriam Hernández conforman ese selecto grupo al que no es sencillo acceder.

Al menos 30 años de trayectoria y una relación íntima y recíproca con el Festival de Viña, son las principales exigencias, establecidas en el Decreto Municipal 1530, para optar por La Gaviota de Platino.

El intérprete y compositor de "La camisa Negra" cumple con ambos requisitos, pues, no solo tiene más de 35 años de carrera artística, sino que tiene una conexión especial con el público chileno y el Festival de Viña, evento en el que acumula cuatro exitosas presentaciones.

