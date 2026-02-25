Revisa las exigencias que realizó Ke Personajes para tener en su camarín en Viña 2026

25 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Ya llega la cuarta noche del Festival de Viña 2026 y uno de los artistas que se presentará en el escenario será Ke Personajes.

La agrupación argentina se formó en 2016 y tiene como integrantes a Emanuel Noir, Sebastián Boffeli, Enzo Martínez y Joel Brem, quienes se desempeñan en distintas labores.

Durante los últimos veranos, las canciones de la banda trasandina se han popularizado tanto que han alcanzado un éxito que realmente no se imaginaban.

Agencia Uno

¿Qué pidió Ke Personajes?

Este miércoles 25 de febrero es la primera vez que Ke Personajes se subirá a la Quinta Vergara y para realizar un show perfecto, hicieron varias peticiones a la producción.

Las exigencias de la banda se fueron por el lado gastronómico y solicitaron pizzas, empanadas y alfajores de chocolate.

Antes de su presentación, los argentinos podrán disfrutar de estos productos a libre disposición y quizás puedan probar productos chilenos.

