"Te amo desde que tengo, no sé, 12 años" Mon Laferte contó divertida anécdota con Juanes en rueda de prensa

25 feb. 2026 - 16:25 hrs.

Esta mañana llegó a Chile Mon Laferte, la cantante se suma al certamen viñamarino como uno de los platos fuertes, con una trayectoria impactante y siendo una de las figuras chilenas más famosas del mundo.

Luego de su arribo al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, la cantante se fue a su conferencia de prensa donde comentó algunos detalles sobre la posible colaboración con Juanes en la Quinta Vergara.

"No se puede decir nada"

Ante la pregunta sobre una posible colaboración con Juanes, ya sea en la presentación del colombiano este miércoles o mañana en el día en que se presenta ella, la artista decidió guardar el misterio.

Agencia Uno

"Es que no se puede decir nada pue', no se puede decir, porque pues, no", comentó la chilena ante la pregunta de una periodista extranjera. Además, aprovechó de contar una divertida anécdota que vivió con el cantante colombiano.

"A Juanes lo amo con todo ser, eso ya lo saben todos. Lo amo. Desde niña enamorada de Juanes y cuando lo conocí, fui a su casa. Llegué, yo estaba toda nerviosa y dije no, no, no se me tiene que notar, tengo que ser profesional. Y llegué y le dije, ay perdón te amo desde que tengo, no sé, 12 años (...) se rompió el hielo y el me dijo "ah todo bien" él ya sabe (...) lo amo, lo quiero mucho y lo respeto y lo admiro", cerró Mon Laferte.

Todo sobre Artistas Viña