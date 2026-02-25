"Vengo con un gran invitado": Yandel tendrá colaboración con un chileno y "perreo" con violines en Viña 2026

25 feb. 2026 - 18:45 hrs.

¡Paren todo! Ha llegado a Chile un maestro del género urbano, Yandel. El cantante puertorriqueño ya está en suelo chileno y fue parte de una conferencia de prensa donde adelantó sorpresas para su show de mañana.

Un histórico y de los primeros exponentes del reggaetón comentó con la prensa en detalle cómo se gestó el icónico Yandel Sinfónico y lo increíble que ha sido armar esta propuesta.

¿Colaboración con artista chileno?

El cantante, contó en la conferencia de prensa que la idea de su show sinfónico nació como algo fortuito, luego de que le solicitaran cantar tres canciones en una universidad de Miami y que él jamás imaginó lo que pasaría al hacer algo así.

"Todo comenzó en la Universidad de FYU en Miami, ellos me pidieron cantar tres canciones (...) yo pregunté si podía cantar perreo, si podía cantar reggaetón porque sinfónico tú sabes que siempre uno ve que da algo de tranquilidad (...) yo quería hacer un cambio y cuando canté esas tres canciones con ellos fue algo impresionante, sentí como que rompí un código, como que abrí una puerta", partió comentando Yandel.

Además, fue consultado por la posible colaboración con artistas chilenos en su presentación en Chile este jueves 26 en el Festival de Viña del Mar.

Aton

"Vengo con un gran invitado al show de Viña que se lo van a disfrutar. Chileno", comentó el artista sin dar nombres ni hacer spoilers.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña