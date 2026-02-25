"Recuerdo que mi abuela...": Mon Laferte comparte emotiva memoria de su infancia siendo espectadora de Viña

25 feb. 2026 - 15:55 hrs.

Esta tarde se llevó a cabo la conferencia de prensa de Mon Laferte previo a su presentación en el festival latino más grande del mundo, donde habló sobre un emotivo momento de su vida.

Esta es la cuarta vez de Mon Laferte sobre el escenario de la Quinta Vergara y será la encargada de abrir la penúltima noche del certamen.

La conferencia empezó cerca de las dos de la tarde con una pregunta que reveló un emotivo recuerdo de la infancia de la cantante. Al ser consultada sobre el significado que tiene volver al Festival de Viña por tercera vez, la cantautora dijo que este evento es muy importante para ella.

"Volver siempre es muy especial para mí. Crecí viendo el festival con mi familia. Todos los veranos ese era el panorama y recuerdo que mi abuela compraba uvas. Comíamos uvas viendo el Festival", evocó.

En esa línea, agregó que "yo he pisado escenarios muy importantes a lo largo de mi vida, pero el festival se siente distinto. En 2017 yo estaba muy nerviosa, me temblaba la mano, y siento que como que ese nervio está igualito: Siento las mismas cosquillas en la guata"

