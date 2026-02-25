Hija Ilustre: Esto dijo Mon Laferte sobre el reconocimiento que recibirá en su presentación en Viña 2026

25 feb. 2026 - 17:10 hrs.

Mon Laferte es oriunda de Viña del Mar y tiene una gran conexión no solo con su ciudad natal, sino con el Festival en sí. Este jueves serán tres las presentaciones que acumula la cantante en el certamen viñamarino, pero la de este año tiene un hecho que lo hace aún más especial.

La Municipalidad de Viña del Mar tiene preparada una ceremonia para este viernes donde entregará un reconocimiento que la declara Hija Ilustre de esta ciudad.

Como Viña no hay otra

La cantautora agradeció con cariño ser considerada para recibir este reconocimiento. Tal como expresó en la conferencia de prensa, para ella es muy especial porque, pese a que vive en otro país hace muchos años, su ciudad natal tiene cosas que no encuentra en otros lugares.

"El lugar donde uno crece, tiene demasiada influencia en todo. En mi forma de crear y ver el mundo. Hoy desperté y vi el mar. Estaba nublado y el Pacífico violento; no es lo que suelo ver en México, eso solo pasa aquí. Este mar me enciende, inspira y llena de vida", manifestó.

En ese sentido, agradeció a la municipalidad y dijo que lo recibe con cariño, emoción y humildad. "No sé si al ser Hija Ilustre tengo alguna responsabilidad, pero si es así, hay que apañar", concluyó entre risas.

