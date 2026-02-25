¿Qué edad tiene y de dónde es Juanes? Conoce al artista que se presentará este miércoles en Viña 2026

25 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Juanes será el encargado de abrir este miércoles la cuarta noche del Festival de Viña 2026, marcando así un nuevo reencuentro con el público de la Quinta Vergara.

Tras sus recordadas presentaciones en 2003, 2005 y 2009, el cantante colombiano regresa al escenario viñamarino con un repertorio cargado de clásicos del pop y rock latino, en una velada que promete ser especialmente emotiva para sus seguidores.

¿Qué edad tiene y de dónde es Juanes?

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido artísticamente como Juanes, nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia, y actualmente tiene 53 años.

Su infancia transcurrió entre Medellín y Carolina del Príncipe, localidad del departamento de Antioquia. Fueron sus cinco hermanos mayores quienes le enseñaron a tocar flauta y guitarra, instrumento que se transformó en su sello artístico y lo ha acompañado durante toda su carrera.

A los 15 años inició su camino en la música como integrante de la banda de metal Ekhymosis, con la que publicó seis álbumes y alcanzó notoriedad en la escena colombiana.

En el año 2000 decidió comenzar su carrera como solista con el disco Fíjate Bien, trabajo que recibió elogios de la crítica y marcó el inicio de su consolidación internacional.

Actualmente, Juanes acumula 29 premios Grammy y Latin Grammy, y fue reconocido por Billboard como "El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI", posicionándose como uno de los máximos referentes de la música latina en la actualidad.

