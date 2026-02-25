¡Llegó la reina! Mon Laferte arribó a Chile cantando junto a sus fans en el aeropuerto

25 feb. 2026 - 12:00 hrs.

¡No queda nada para verla nuevamente! Este jueves 26 de febrero, Mon Laferte se presentará por tercera vez en el escenario de la Quinta Vergara donde nuevamente demostrará todo su talento y poderío como una de las cantantes más importantes de la escena mundial.

La chilena, llegó esta mañana al aeropuerto donde se encontró con sus fans y prensa que la esperaba. Se tomó fotos, cantó y abrazó a todos.

"Un poquito nerviosa"

La oriunda de Viña del Mar, comentó con la prensa que se encontraba un poco nerviosa pero también muy emocionada de regresar.

"Estoy nerviosa, estoy emocionada. Estoy como un poco abrumada, por todo, también por este recibimiento, un poquito nerviosa, pero muy feliz también, de regresar a Viña, mi ciudad natal", dijo Mon Laferte.

Cabe destacar, que en ocasiones anteriores, la chilena multi ganadora del Grammy, ya ha hecho historia con shows impecables y podría también sumar a Juanes a su presentación.



