"Amor completo" hizo vibrar a la Quinta Vergara: El romántico momento de Mon Laferte en Viña 2026

26 feb. 2026 - 22:18 hrs.

Una de las canciones que más esperaban los fanáticos de Mon Laferte era "Amor completo" y ella los deleitó cantándola en el Festival de Viña 2026.

En un ambiente bastante romántico, los más de 20 mil asistentes de la Quinta Vergara corearon el éxito lanzado hace más de una década.

Acompañada de la espectacular banda de músicos con la que cuenta, la cantante chilena hizo que todos se emocionaran con su interpretación.

