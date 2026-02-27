¡A los 4 vientos! Chile se consagra ganador de la Competencia Folclórica del Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 00:17 hrs.

Este jueves 26 de febrero conocimos al gran ganador de la Competencia Folclórica del Festival de Viña 2026.

Los países que pasaron a esta instancia decisiva fueron Argentina, Chile y México, quienes dejaron todo en el escenario para quedarse con la Gaviota de Plata.

¿Quién ganó la Competencia Folclórica del Festival de Viña 2026?

Luego de una reñida disputa, los flamantes ganadores de la Competencia Folclórica del Festival de Viña 2026 fueron A Los 4 Vientos, representantes de Chile, quienes se llevaron el premio mayor del certamen.

