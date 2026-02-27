Piare con Pe conquista al "Monstruo" y obtiene su primera Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026

27 feb. 2026 - 01:01 hrs.

Piare con Pe logró domar al temido “Monstruo” de la Quinta Vergara a punta de risas, gracias a su característico formato de stand-up con el que debutó en el Festival de Viña del Mar 2026, obteniendo así su primera Gaviota de Plata y Oro.

La comediante se sumó a la exitosa racha de humoristas que han triunfado en el certamen desde su inicio, siguiendo los pasos de figuras como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch y Asskha Sumathra, quienes también se llevaron galardones en sus respectivas presentaciones.

Piare conectó rápidamente con el público, consolidando un debut que se transformó en uno de los momentos más celebrados de la noche.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña