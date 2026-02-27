Con orquesta sinfónica: Yandel recibe la Gaviota de Plata y Oro tras espectacular show en Viña 2026

27 feb. 2026 - 03:10 hrs.

Yandel fue el encargado de cerrar la quinta jornada del Festival de Viña 2026.

El histórico exponente del reggaetón regresó al escenario de la Quinta Vergara tras cinco presentaciones anteriores, tres junto a Wisin y dos como solista, reafirmando su estrecha relación con el público viñamarino.

En esta oportunidad, el artista apostó por una propuesta renovada, fusionando la música urbana con una sinfonía en vivo, formato que ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo y que le dio un sello especial a su show en Viña 2026.

Yandel recibe la Gaviota de Plata y Oro

Tras un espectáculo cargado de energía y clásicos del género, Yandel fue galardonado con la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, cerrando así una noche que quedará en la memoria de sus seguidores.

