"Qué buenos temazos": Yandel enciende las redes con su concierto sinfónico en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 02:48 hrs.

Yandel fue el encargado de bajar el telón de la quinta jornada del Festival de Viña 2026, cerrando la noche con un espectáculo de alto impacto en la Quinta Vergara.

El artista urbano volvió al escenario viñamarino sumando una nueva presentación en el certamen, demostrando su vigencia y la sólida conexión que mantiene con el público chileno, que coreó cada uno de sus éxitos.

Yandel recibe elogios por su show en Viña 2026

En esta ocasión, Yandel sorprendió con una propuesta distinta, fusionando el reggaetón con arreglos sinfónicos, una combinación que ha sido ampliamente valorada en sus presentaciones internacionales y que en Viña 2026 logró una potente recepción.

Agencia 1

Durante su show, las redes sociales se llenaron de comentarios positivos por parte de sus fanáticos. Revisa algunas opiniones de los espectadores:

Que buenos temazos se pasó Yandel, el mejor hasta ahora de #Viña2026 — Doctor Blablaski (@DrBlablaski) February 27, 2026

De los 5 días que va de #Vina2026 #Yandel es el único artista que ha logrado mantener al público en sus asientos. Otro shows que fueron a esta misma solo ha quedado la platea baja — Pablo Holguin (@iampahy) February 27, 2026

DENLE DE PLATINO A YANDEL #Viña2026 — kitkat 𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩 (@mingfairyy) February 27, 2026

