¡Perreo sinfónico! Yandel hizo estallar la Quinta Vergara con recorrido por éxitos como "Rakata" y "Ahora es"

27 feb. 2026 - 02:32 hrs.

La quinta noche del Festival de Viña 2026, finalizó con el show de Yandel Sinfónico, el que hizo bailar a una Quinta Vergara completamente llena.

En un estilo que se ha hecho popular en el último tiempo, el artista interpretó éxitos que sin duda han hecho perrear a varios en el pasado.

En un recorrido por la nostalgia, el cantante puertorriqueño cantó "Teléfono", "Mírala bien", "Rakata", "Ahora es" y "Pam Pam" y el público lo gozó.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

