"Nunca viví otro festival así": La reflexión de Milo J sobre su experiencia como jurado en Viña del Mar

26 feb. 2026 - 18:50 hrs.

Esta tarde, durante la conferencia de prensa de Milo J, el cantante fue consultado por su experiencia como jurado en el Festival de Viña del Mar y lo que ha vivido en estos días a un día de que termine esta edición del certamen.

El joven de 19 años nunca había vivido algo así y lo plasmó en la rueda de prensa donde aseguró que todo ha sido "una locura", pero que está profundamente agradecido de todo lo que ha sucedido durante estos días.

"Nunca viví otro festival en primera persona que funcione de la misma manera"

Milo J comentó que estaba impactado de todo lo que sucede en una jornada festivalera. De las gaviotas y de cómo el público se transforma en algo fundamental para el desarrollo del show.

"Es muy loco porque yo nunca viví otro festival así en primera persona que funcione de la misma manera. Un festival que tenga artistas de talla internacional, pero que también tenga competencia y que el público de la nada te arranca a hacer así (gesto de gaviota) y que eso significa que es de plata y después tienes que cantar dos temas más y que si les gusta vuelven a gritar ¡De oro! y es una locura, y si la rompés te piden platino, pero para que te den platino debes cumplir con ciertos requisitos (...)", comentó el argentino.

Además, agregó que ha sido todo muy entretenido. "Muy divertida toda la experiencia, todo el folclor del festival, muy agradecido por cerrar el festival y siento todos los días el amor de la gente", cerró el cantante Milo J.

