¿Lo has visto? Así luce Yandel sin sus clásicos lentes oscuros

26 feb. 2026 - 19:40 hrs.

Uno de los shows más esperados del Festival de Viña 2026 es el de Yandel, quien en esta ocasión viene con una versión sinfónica.

El artista que antes componía un dúo con el artista Wisin se presentará este jueves 26 de febrero, en una noche muy especial.

La encargada de abrir la jornada será Mon Laferte, posteriormente, será el turno de Piare con Pe de hacer reír a todo el monstruo y finalmente, le tocará al cantante urbano.

La desconocida foto de Yandel sin lentes

Durante los últimos años, Yandel ha cultivado un estilo muy particular, sin embargo, lo que no ha cambiado desde que se hizo famoso es el uso de lentes oscuros.

Una de las preguntas que más se repite en redes sociales se relaciona con el aspecto del artista sin los anteojos de sol y esta es la imagen.

Recordemos que el intérprete es barbero de profesión, pero tempranamente se dio cuenta que tenía talento para la música.

