¡Al ritmo del reguetón antiguo! Intérprete de lengua de señas destaca por sus bailes en show de Yandel

Yandel Sinfónico arrancó con fuerza su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, repasando lo mejor de su reguetón clásico con éxitos como “Teléfono”, “Mírala bien”, “Rakata”, entre otros himnos que marcaron a toda una generación.

La Quinta Vergara no dejó de bailar desde el primer minuto, y un detalle que llamó especialmente la atención del público fue la energía de la intérprete de lengua de señas, quien acompañó el show con movimientos llenos de ritmo y expresión para transmitir el poder de las canciones a la comunidad sorda del país.

Su participación se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados de la noche.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

