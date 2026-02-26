"Tenía un...": Mon Laferte reveló razón por la que Juanes no pudo subir al escenario en su show de Viña 2026
Mon Laferte vivió una noche de ensueño en el Festival de Viña 2026, luego de ganarse las Gaviotas de Plata, de Oro y hasta de Platino.
Luego del término de su show, la artista conversó con Tita Ureta en el backstage y contó que se viene una nueva colaboración con Juanes, de la cual no pudo entregar más detalles.
Lo que sí reveló la cantante fue que había invitado a su colega a subirse al escenario con ella, pero que no había podido por una importante razón: "Tenía un video, algo muy importante que hacer, pero me pidió que le dijera a la gente que los quiere mucho".
