"Tenía un...": Mon Laferte reveló razón por la que Juanes no pudo subir al escenario en su show de Viña 2026

26 feb. 2026 - 23:59 hrs.

Mon Laferte vivió una noche de ensueño en el Festival de Viña 2026, luego de ganarse las Gaviotas de Plata, de Oro y hasta de Platino.

Luego del término de su show, la artista conversó con Tita Ureta en el backstage y contó que se viene una nueva colaboración con Juanes, de la cual no pudo entregar más detalles.

Lo que sí reveló la cantante fue que había invitado a su colega a subirse al escenario con ella, pero que no había podido por una importante razón: "Tenía un video, algo muy importante que hacer, pero me pidió que le dijera a la gente que los quiere mucho".

Festival de Viña

