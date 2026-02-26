¿Cómo ver EN VIVO la quinta noche del Festival de Viña 2026?

26 feb. 2026 - 20:20 hrs.

Este jueves 26 de febrero comienza la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, una jornada marcada por la presencia de destacadas artistas chilenas en la apertura del evento.

La encargada de iniciar la velada será Mon Laferte, quien buscará cautivar al público de la Quinta Vergara con una selección de sus mayores éxitos, los mismos que la han consolidado como una figura influyente dentro y fuera de la música latinoamericana.

Más tarde será el turno del humor con Piare con Pe, comediante chilena que debutará en este emblemático escenario y deberá enfrentarse al siempre exigente “Monstruo”.

El cierre de la noche estará a cargo de Yandel Sinfónico, un formato especial en el que el reguetonero puertorriqueño interpretará sus grandes éxitos acompañado de arreglos orquestales.

¿Cómo ver la quinta noche del Festival de Viña 2026?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Todo sobre Festival de Viña