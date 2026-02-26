¿Quién es Akriila? La artista urbana que Mon Laferte invitó a cantar en Viña 2026

26 feb. 2026 - 22:42 hrs.

Mon Laferte tiene a la Quinta Vergara rendida a sus pies. Con canciones como "Tormento", "Si tú me quisieras" y "Amor completo", la artista nacional conquistó al público que no dejó de corear sus éxitos durante su presentación en el Festival de Viña 2026.

Pero uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Mon Laferte invitó al escenario a dos artistas para interpretar “Pa’ dónde se fue”: Javiera Electra y la joven cantante presentada bajo el nombre artístico de Akriila.

¿Quién es Akriila?

Fernanda Sepúlveda, conocida artísticamente como Akriila, es una cantautora y rapera chilena nacida en 2003, que se ha destacado dentro de la música urbana gracias a su estilo experimental y su rápido posicionamiento en la escena emergente.

Akriila ha llamado la atención por su propuesta artística poco convencional, mezclando rap, poesía, melodías con una estética marcada por la reflexión. Canciones como “Stephanie” y su álbum Epistolares la impulsaron hacia un público más amplio, consolidándola como una de las voces jóvenes más interesantes del género.

La artista ha participado en distintos festivales internacionales, sumando ahora un hito mayor: su debut en la Quinta Vergara invitada por Mon Laferte, lo que marca un importante reconocimiento dentro de la industria.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

