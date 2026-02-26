¿Quién es Piare con Pe? Conoce la edad y trayectoria de la humorista que estará en Viña 2026

26 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Piare con Pe asumirá el desafío del humor en la quinta noche del Festival de Viña 2026, marcando su esperado debut en la Quinta Vergara este jueves 26 de febrero.

La comediante compartirá jornada con Mon Laferte y Yandel, en una noche que promete diversidad de estilos y una alta expectativa por su estreno en el escenario más exigente del país.

¿Quién es Piare con Pe?

Pauline Echeverría, conocida artísticamente como Piare con Pe, es una actriz y comediante chilena oriunda de Puente Alto que ha construido una sólida trayectoria en la escena del stand-up.

Festival de Viña

A sus 42 años, ha desarrollado gran parte de su carrera en bares y circuitos alternativos, espacios donde consolidó una propuesta marcada por un humor frontal, cotidiano y con mirada femenina, posicionándose como una de las voces más reconocibles del circuito actual.

Su salto masivo llegó gracias a redes sociales, donde comenzó a compartir extractos de sus presentaciones. Los registros rápidamente se viralizaron, ampliando su audiencia y generando una comunidad fiel en Instagram y TikTok, plataformas donde es valorada por su estilo directo y expresivo.

En televisión abierta tuvo una participación en El Antídoto de Mega, experiencia que sumó a su crecimiento mediático y que antecede el mayor reto de su carrera: enfrentar al "Monstruo" de Viña 2026.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña