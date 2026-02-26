¿Qué le dijo a Karen Doggenweiler? Asskha Sumathra revela qué pasó en el final de su rutina en Viña 2026

26 feb. 2026 - 19:48 hrs.

La comediante Asskha Sumathra brilló en su debut en el Festival de Viña 2026, llevándose ambos galardones de la Quinta Vergara: la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, consolidando una de las rutinas más comentadas del certamen.

Sin embargo, el final de su presentación generó varias dudas entre los espectadores, especialmente por el momento en que Karen Doggenweiler se acercó a hablarle al oído justo antes de que finalizara oficialmente su paso por la Quinta.

¿Qué le dijo a Karen Doggenweiler?

En conversación con Only Viña, Sumathra aclaró lo ocurrido y explicó en detalle qué pasó en ese instante en que su rutina fue interrumpida para dar paso a la entrega de premios.

Primero, descartó que haya sido Rafael Araneda quien le dijo algo, ya que fue Karen Doggenweiler quien se acercó a conversar con ella. Aunque no reveló exactamente las palabras de la animadora, sí destacó el gesto.

“Mi pasada fue preguntarle: ‘¿La cagué?’, porque no entendía el corte. Ahí Karen, muy amable, que es tremenda animadora, tiene esta cosa afable, maternal”, relató la comediante, aclarando que la interrupción fue parte del protocolo del certamen.

