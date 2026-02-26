"No sabe si soy humana o encomienda": Asskha Sumathra cuenta el bis que no mostró en Viña 2026

26 feb. 2026 - 20:32 hrs.

El término de la rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 dejó al público con ganas de ver más. Y, según confesó la propia humorista en Only Viña, efectivamente existía un bis —una parte adicional de su show— que no presentó en la Quinta Vergara.

Frente al panel del programa, Sumathra compartió parte de ese material. Entre risas, contó un chiste centrado en el transformismo, relatando las complicaciones que puede enfrentar una persona transformista al verse involucrada en un accidente.

“Me pasó con una amiga y la atropellaron. Entró a una urgencia y el médico no supo qué hacer. ‘¿Qué es eso?’, dijo. Estás en pelota y el doctor no sabe si soy humana o encomienda”, relató provocando carcajadas en el estudio de Only Viña.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

