¿Qué humorista se presentará este jueves en el Festival de Viña del Mar 2026?

26 feb. 2026 - 07:45 hrs.

¡Ha estado increíble! Cada noche de Festival de Viña del Mar ha sido fantástica. Todas llenas de música y risas donde el público lo ha dado todo por pasarlo bien y disfrutar.

Aún quedan días por ver y sorprendernos. Este jueves 26 será el turno de una debutante. Luego de varios años de práctica, se presentará por primera vez en el escenario más importante de América Latina.

¿Quién se presentará este jueves 26 de febrero?

Para este día jueves el humor estará a cargo de Piare con P, una comediante que ha forjado su camino en base a vivencias personales y situaciones cómicas que le han ocurrido que terminan siendo parte de su rutina.

@piareconpe

Llega a Viña luego de haber estado probando su rutina en distintos bares donde se ha consolidado como una de las favoritas.

Luego de Mon Laferte, Piare con P promete llenar de risas la Quinta Vergara con su humor ácido y anécdotas junto a su familia.

