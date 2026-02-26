Así luce hoy Dolores Malena, la joven que lloró durante el show de Mon Laferte en Viña 2017

26 feb. 2026 - 21:52 hrs.

Uno de los momentos más recordados por el público del Festival de Viña del Mar 2017 es el de la joven que apareció llorando desconsoladamente durante la presentación de Mon Laferte, escena que rápidamente se convirtió en un meme que sigue circulando en el imaginario colectivo chileno.

La muchacha, que en ese entonces tenía 19 años, no pudo contener la emoción al ver a la artista en el escenario de la Quinta Vergara. Sus lágrimas y gritos se intensificaron especialmente con la interpretación de “Tu falta de querer”, instante que terminó quedando grabado para siempre en la memoria digital.

Se trata de Dolores Malena, quien reapareció recientemente en una entrevista realizada por las redes sociales de Entel, en un formato donde conversan con protagonistas de momentos virales y memes icónicos chilenos.

Entel

Durante la conversación, Malena recordó el episodio y aseguró que en ese instante “o lloraba de la forma en que lloré o me desmayaba”, destacando que la emoción la sobrepasó por completo.

Además, confesó que con el tiempo se ha transformado en una verdadera seguidora de Mon Laferte, asistiendo a distintos conciertos de la cantante alrededor del mundo. “Ser fan no es saberse todas las canciones, es darlo todo en el concierto”, afirmó.

Entel

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña