"¡Ahogadísima!": El percance que sufrió Skarleth Labra en su piscinazo de reina de Viña

26 feb. 2026 - 21:25 hrs.

Skarleth Labra realizó el esperado piscinazo desde el Novo Hotel luego de ser coronada como reina del Festival de Viña 2026. Aunque el cantante italiano Matteo Bocelli fue elegido como rey, el artista no participó de la tradicional ceremonia.

La influencer de 20 años ejecutó una breve coreografía previo a lanzarse a la piscina, momento que estuvo marcado por una inesperada complicación. Según explicó, la profundidad del lugar la tomó por sorpresa y terminó enfrentando dificultades tras su salto.

“¡Ahogadísima! La piscina era muy chica. No sé cómo lo hice, la verdad”, comentó entre risas la estudiante de periodismo, minutos antes de recibir oficialmente la corona como la nueva soberana del certamen.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

