Se sumó Mon Laferte a la lista: Conoce quiénes han ganado la Gaviota de Platino del Festival de Viña

26 feb. 2026 - 23:22 hrs.

En el Festival de Viña del Mar, existe un reconocimiento que está reservado solo para momentos históricos: la Gaviota de Platino.

A diferencia de la Gaviota de Plata y de Oro, la versión de Platino no forma parte del ritual tradicional de cada noche. Se trata de una distinción extraordinaria que simboliza consagración y legado. La estatuilla, fabricada en cromo y rodio e incrustada con 85 cristales Swarovski, no solo destaca por su valor material, sino por el significado que encierra: reconocer trayectorias extensas y una conexión profunda con el certamen viñamarino.

Según el decreto municipal 1530, el artista debe cumplir dos condiciones esenciales: contar con al menos 30 años de carrera y mantener un vínculo íntimo y recíproco con el Festival de Viña del Mar. No obstante, incluso cumpliendo esos requisitos, la decisión final depende de la Comisión Organizadora y debe ser ratificada oficialmente por la alcaldesa de la ciudad, lo que refuerza su carácter exclusivo e institucional.

En este 2026, Mon Laferte realizó un espectacular show en la Quinta Vergara que la hizo acreedora del premio más prestigioso que tiene el festival.

¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña?

Revisa a continuación el listado actualizado de los ganadores de la Gaviota de Platino:

Luis Miguel (2012)

Isabel Pantoja (2017), en homenaje a Juan Gabriel, quien falleció antes de poder recibirla

Lucho Gatica (2019), homenaje póstumo; su sobrino Humberto Gatica recibió el trofeo

Los Jaivas (2023)

Myriam Hernández (2025)

Mon Laferte (2026)

