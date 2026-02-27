No pudo estar en el "piscinazo": Así fue la coronación de Matteo Bocelli como Rey de Viña 2026

27 feb. 2026 - 00:20 hrs.

Matteo Bocelli y Skarleth Labra fueron coronados este jueves como Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2026.

Luego de una votación estrecha y marcada por el entusiasmo de los medios, ambos se impusieron en sus respectivas categorías, transformándose en los nuevos soberanos del certamen. Como es tradición, el título contempla la ceremonia oficial de coronación y el esperado piscinazo, uno de los momentos más emblemáticos de cada edición.

La coronación de Matteo Bocelli

Sin embargo, Matteo Bocelli no pudo estar presente en la ceremonia de coronación junto a la prensa, debido a compromisos ligados a su participación como jurado en el festival.

Ante esta situación, la organización coordinó una instancia especial para hacerle entrega del reconocimiento directamente en la Quinta Vergara.

Instagram

"No podíamos dejar de entregarle el anillo al talentoso Rey de Viña 2026", publicó la joyería encargada de fabricar los premios del concurso a través de su cuenta de Instagram, en la cual se puede ver a Bocelli con su corona y anillo de Rey de Viña.

