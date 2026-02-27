Antoñito Molina de España se coronó triunfador de la Competencia Internacional del Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 02:07 hrs.

Luego de una fuerte competencia desde el inicio del Festival de Viña 2026, tenemos al país ganador de la Competencia Internacional.

España con Antoñito Molina, Chile con Sondelvalle y Estonia con Vanilla Ninja, fueron los finalistas que se presentaron por última vez sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Tras una intensa votación, el ganador fue Antoñito Molina, el cual se hizo acreedor de la ansiada Gaviota de Plata y un premio en dinero.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

