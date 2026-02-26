EN VIVO: Sigue la señal con lengua de señas del Festival de Viña

26 feb. 2026 - 20:40 hrs.

Pronto inicia la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026 en la Quinta Vergara, una jornada que reunirá a destacadas y destacados artistas y humoristas de nivel nacional e internacional.

Durante este jueves, cientos de asistentes disfrutarán de la música de Mon Laferte y Yandel Sinfónico, quienes entregarán una música transversal y para todos los gustos en el escenario. Pero también tendrá espacio para el humor: debuta la actriz y comediante nacional, Piare con Pe.

Para que nadie se pierda ningún momento del Festival, la transmisión contará con una señal en lengua de señas, dirigida especialmente a la comunidad sorda del país.

¿Cómo ver la señal en lengua de señas?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

