EN VIVO: Sigue la señal con lengua de señas del Festival de Viña
Pronto inicia la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026 en la Quinta Vergara, una jornada que reunirá a destacadas y destacados artistas y humoristas de nivel nacional e internacional.
Durante este jueves, cientos de asistentes disfrutarán de la música de Mon Laferte y Yandel Sinfónico, quienes entregarán una música transversal y para todos los gustos en el escenario. Pero también tendrá espacio para el humor: debuta la actriz y comediante nacional, Piare con Pe.
Para que nadie se pierda ningún momento del Festival, la transmisión contará con una señal en lengua de señas, dirigida especialmente a la comunidad sorda del país.Ir a la siguiente nota
¿Cómo ver la señal en lengua de señas?
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).
También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de