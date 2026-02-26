Milo J anuncia show en el Estadio Monumental tras Viña 2026: "Estoy endeudado amorosamente con Chile"

26 feb. 2026 - 17:10 hrs.

Antes de su esperado debut en el Festival de Viña del Mar 2026, Milo J anunció su regreso en solitario a nuestro país.

El joven artista argentino se presentará con el Tour Mundial La Vida Era Más Corta Tour 2026, el próximo 23 de mayo en el Estadio Monumental, en la Región Metropolitana.

"Estoy muy orgulloso y es increíble, y me siento completamente capaz", aseguró ante los medios de comunicación.

Según mencionó, la preventa comenzará el 3 de marzo, mientras que la venta general estará disponible a partir del 5 del mismo mes.

El recuerdo más valioso de Milo J en Chile

En la conferencia de prensa, Milo J recordó sus pasadas actuaciones en nuestro país, en las que dijo haberse llevado una grata sorpresa por parte de los fanáticos.

"Tengo una canción que se llama Una Bala y la estaba cantando y la tuve que dejar de cantar, porque era tal lo que estaba gritando la gente que me arrancó a acoplar el micro. No pude cantar más, y eso me pasó solo en Chile", rememoró.

"No entendía ese nivel de griterío, de devolución de la letra, o sea, un feeling único. Yo estoy meramente endeudado amorosamente y agradecido con Chile de todo el amor que me dan", sostuvo.

