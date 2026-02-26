Yandel sinfónico cerrará la quinta noche de Viña 2026: Estas fueron las exigencias para su camarín

26 feb. 2026 - 19:20 hrs.

Este jueves 26, en la quinta noche del Festival de Viña 2026, será el turno del cierre a cargo de Yandel Sinfónico, el innovador y exitoso formato del reguetonero puertorriqueño donde reinterpreta sus mayores hits urbanos acompañado por arreglos orquestales.

La propuesta fusiona la energía del reguetón con la potencia de una orquesta sinfónica, convirtiéndose en uno de los espectáculos más comentados del certamen.

Tal como ocurre con otros artistas invitados al Festival, Yandel entregó a la producción una serie de solicitudes para asegurar una estadía cómoda tanto para él como para su equipo de trabajo en la Quinta Vergara.

Estas fueron las exigencias de Yandel:

Gatorades

Dulces y galletas

Limón, miel y jengibre

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

