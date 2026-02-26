Matteo Bocelli no pudo estar: Así fue el piscinazo de Skarleth Labra, la reina del Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 20:25 hrs.

Luego de una batalla entre los candidatos y candidatas, Skarleth Labra y Matteo Bocelli fueron elegidos como los flamantes reyes del Festival de Viña 2026.

Recordemos que fue la prensa acreditada quien decidió quiénes eran los exponentes que se llevarían la corona este año.

En esa línea, es que la influencer de 20 años y el cantante italiano de 28 años tuvieron que cumplir con uno de los ritos más esperados de su triunfo, el famoso piscinazo.

El esperado piscinazo de los Reyes de Viña 2026

Llegadas las 20 horas, Skarleth Labra apareció en solitario y fue coronada como la reina del Festival de Viña 2026: "Tengo un camino lleno de aventuras, esta fue igual de difícil. No sé qué hice para merecer tanto cariño, se los agradezco".

También, la bailarina aseguró que le habría gustado compartir esta experiencia junto a Matteo Bocelli, quien está cumpliendo con sus labores como jurado del certamen.

Según información recopilada por Mega, el artista italiano sí recibirá la corona, pero en otra instancia en la Quinta Vergara.

Finalmente, Skarleth Labra cumplió con el piscinazo. Usando un bikini blanco y realizando una coreografía, la creadora de contenido se lanzó a la piscina de Novohotel.

Festival de Viña

