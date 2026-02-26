Mon Laferte rompió en llanto por la emoción durante su presentación en el Festival de Viña 2026
Un profundo momento de emoción se vivió sobre el escenario de la Quinta Vergara cuando Mon Laferte rompió en llanto frente a los 20 mil asistentes.
La cantante chilena estaba cantando "Femme Fatale" en Viña 2026 y cuando estaba llegando al fin, la profunda emoción la embargó y comenzó a llorar.
El público comenzó a vitorear su nombre y las lágrimas continuaron rodando por la cara de la artista, hasta que tomó una gran bocanada de aire y pudo terminar con la interpretación.
