"Impresionante": Mon Laferte se llena de elogios por su presentación en Viña 2026

  • Por Sebastián Mena
Mon Laferte fue la artista encargada de abrir la quinta jornada del Festival de Viña 2026.

Tras sus aplaudidas presentaciones en 2017 y 2020, la cantante nacional regresó al escenario viñamarino con un espectáculo intenso y emocional, repasando sus grandes éxitos y demostrando la solidez artística que la ha consolidado como una de las voces más importantes de la música latina.

El aplaudido show de Mon Laferte

El público quedó maravillado con su show, acompañando cada canción con ovaciones y cánticos que evidenciaron la profunda conexión entre la artista y la audiencia.

En paralelo, sus fanáticos en redes sociales la llenaron de elogios, convirtiéndose en una de las presentaciones más aplaudidas de esta versión del certamen.

