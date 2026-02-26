"Impresionante": Mon Laferte se llena de elogios por su presentación en Viña 2026

26 feb. 2026 - 23:01 hrs.

Mon Laferte fue la artista encargada de abrir la quinta jornada del Festival de Viña 2026.

Tras sus aplaudidas presentaciones en 2017 y 2020, la cantante nacional regresó al escenario viñamarino con un espectáculo intenso y emocional, repasando sus grandes éxitos y demostrando la solidez artística que la ha consolidado como una de las voces más importantes de la música latina.

El aplaudido show de Mon Laferte

El público quedó maravillado con su show, acompañando cada canción con ovaciones y cánticos que evidenciaron la profunda conexión entre la artista y la audiencia.

En paralelo, sus fanáticos en redes sociales la llenaron de elogios, convirtiéndose en una de las presentaciones más aplaudidas de esta versión del certamen.

Revisa algunos de los comentarios de la plataforma X:

Ella es la mejor ❤️

Mon laferte talentosa, gran ser humana, reina y maravillosa 🥰

Que emoción escucharla cuando recibió sus gaviotas #Viña2026 #FestivalDeViña #Viña26 pic.twitter.com/Fqo4YIehcw — Daniel__GutierrezB9134⚖️♂️ 🐼 91_34☭🏁 (@AntGBar9134) February 27, 2026

Hermosa Mon Laferte emocionada, de corazón lindo, tremenda mujer, madre, cantante reconocida internacional. Te queremos Mon 🥰🌹#Vina2026 — Berny Astaburuaga ❤️😻😻 (@STARLIT1135) February 27, 2026

Mon Laferte es todo lo que está bien en esta vida 💖💖💖💖💖💖💖💖💖 — Sau (@_Villarreosau) February 27, 2026

Impresionante Mon Laferte #Vina2026 — Rennie Parra (@Rennjparra) February 27, 2026

Lo de Mon Laferte en el Festival de Viña no es un show, es una cátedra de arte, fuerza y emoción. Voz, interpretación y verdad. Tenemos una artista gigantesca y el público lo confirma. La Gaviota de Platino no es un premio: es justicia.#Viña2026 — Vane (@vanesitadelsure) February 27, 2026

Mon Laferte una gran artista, con toda su dulzura se ganará todo, felicidades. Lomejor de #viña2026 — Ampolleta Parlante (@pamefloga) February 27, 2026

No puedo explicar lo mucho que amo a Mon Laferte 😭♥️#Viña2026 pic.twitter.com/7WpQqFcUtn — Prisci🍄🦋 (@kimprixi) February 27, 2026

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña