¡Es real! Piare con Pe muestra video con Cathy Barriga y hace reír en exitosa rutina en Viña 2026

27 feb. 2026 - 01:17 hrs.

Piare con Pe recibió su primera Gaviota de Plata en su debut en la Quinta Vergara, pero antes de ello sorprendió al público con un video que desató carcajadas en todo el “Monstruo”.

En el registro aparece la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, junto a la comediante en una especie de acto público. Piare, caracterizada con un disfraz, es enfocada en cámara lenta mientras suena “Rescátame”, de Myriam Hernández, lo que genera un efecto humorístico que remata la escena.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña