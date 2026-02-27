"Vamos a llamar...": La curiosa forma en la que Piare con Pe revirtió pifias durante su show en Viña
La quinta noche del Festival de Viña 2026 tuvo como humorista a Piare con Pe, quien salió jugando de una situación bastante compleja.
La comediante estaba contando una historia, cuando de pronto el público comenzó a pifiar y a gritar algo que ella no entendía, generando un tenso momento.
La artista puso atención y logró descifrar los gritos, que no eran para ella, revirtiéndolo de una divertida forma, recordando un chiste que había hecho anteriormente: "¿Niña perdida? ¿Yo? Cuiden a las cabras chicas, vamos a llamar a los del Corfo, para que se la quiten".
