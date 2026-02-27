"Vamos a llamar...": La curiosa forma en la que Piare con Pe revirtió pifias durante su show en Viña

27 feb. 2026 - 00:30 hrs.

La quinta noche del Festival de Viña 2026 tuvo como humorista a Piare con Pe, quien salió jugando de una situación bastante compleja.

La comediante estaba contando una historia, cuando de pronto el público comenzó a pifiar y a gritar algo que ella no entendía, generando un tenso momento.

La artista puso atención y logró descifrar los gritos, que no eran para ella, revirtiéndolo de una divertida forma, recordando un chiste que había hecho anteriormente: "¿Niña perdida? ¿Yo? Cuiden a las cabras chicas, vamos a llamar a los del Corfo, para que se la quiten".

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña