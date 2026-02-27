Fue enfocada durante la rutina: Así reaccionó Carla Jara a chiste de Piare con Pe sobre Kaminski en Viña 26

27 feb. 2026 - 01:08 hrs.

Piare con Pe fue la encargada del humor en la quinta noche del Festival de Viña 2026.

En medio de su presentación, la comediante lanzó un chiste sobre una expareja a la que describió como una persona funada, rematando con un nombre que hizo estallar al público: "Kaminiski".

La reacción de Carla Jara al chiste de Francisco Kaminski en Viña 26

Tras el comentario, la transmisión oficial enfocó a Carla Jara, expareja del animador Francisco Kaminski, quien no pudo contener la risa ante la broma, generando aún más comentarios y risas en la Quinta Vergara.

