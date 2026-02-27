Presentado por: Entel

Fue enfocada durante la rutina: Así reaccionó Carla Jara a chiste de Piare con Pe sobre Kaminski en Viña 26

Piare con Pe fue la encargada del humor en la quinta noche del Festival de Viña 2026.

En medio de su presentación, la comediante lanzó un chiste sobre una expareja a la que describió como una persona funada, rematando con un nombre que hizo estallar al público: "Kaminiski".

La reacción de Carla Jara al chiste de Francisco Kaminski en Viña 26

Tras el comentario, la transmisión oficial enfocó a Carla Jara, expareja del animador Francisco Kaminski, quien no pudo contener la risa ante la broma, generando aún más comentarios y risas en la Quinta Vergara.

