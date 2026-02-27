¡Vuelve a verla! Revive la presentación completa de Piare con Pe en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 02:00 hrs.

La actriz y comediante chilena Piare con Pe fue la encargada de llevar el humor a la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, enfrentándose al exigente “Monstruo” con una rutina en formato stand-up cargada de humor cotidiano y su característico estilo.

Tras las exitosas presentaciones humorísticas de Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch y Asskha Sumathra en noches anteriores, Piare con Pe asumió el desafío de dominar al público de la Quinta Vergara.

Revive la presentación completa de Piare con Pe en el Festival de Viña 2026

Si quieres revivir la presentación de Piare con Pe, ingresa al sitio web de Mega Go en este link (clic acá), con una cuenta previamente creada.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

