Un camarín especial y rica comida: Estas son las solicitudes que hizo Mon Laferte para su show en Viña 2026

26 feb. 2026 - 18:40 hrs.

Llegamos a la quinta jornada del Festival de Viña 2026 y durante esta jornada podremos disfrutar del show de Mon Laferte.

Esta es la tercera vez que la cantante chilena se sube al escenario de la Quinta Vergara, en el marco de la realización del certamen musical más importante de Latinoamérica.

Se espera que la artista haga un repaso de sus canciones más antiguas, hasta los éxitos que ha lanzado en el último tiempo con diferentes colegas.

Agencia Uno

Las peticiones de Mon Laferte

Mon Laferte es la primera artista que se presentará durante esta jornada y para una estadía más cómoda junto a sus músicos, realizó una serie de peticiones.

En primera instancia, la cantante solicitó un camarín dedicado solo al vestuario con una estación de maquillaje.

Con respecto a la comida, pidió galletas de arroz y maíz, palta, mayonesa y atún en tarro ¿Será que la intérprete se realizará un picoteo bien chileno?

