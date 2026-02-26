Paulo Londra habló de su visita al Festival de Viña: "Los tiempos de Dios son perfectos"

26 feb. 2026 - 19:10 hrs.

Ya llegó a Chile el argentino Paulo Londra. El joven cantante de trap hizo su arribo a territorio nacional, donde participó de la conferencia de prensa para responder las preguntas de los medios.

El cantante se presentará en la noche final del Festival de Viña del Mar, donde prometió tener un excelente show y, por sobre todo, demostrar que sigue vigente.

"Yo siento que este año me va a ir muy bien"

Instalado en la sala de prensa, Paulo Londra se refirió a una pregunta de una periodista argentina que le preguntaba si sentía que este era un buen momento para estar en Viña ya que, en la actualidad, el cantante no ha estado tan vigente.

"Los tiempos de Dios son perfectos y para mí no hay mejor momento para tocar acá que hoy, bueno, mañana. Yo siento que me hace muy bien a mí, le hace muy bien a mi gente. Lo que se espera se hace desear de alguna forma y también valoro eso, no quemar etapas, sino ir pasito a pasito, seguro, firme y disfrutando el proceso", partió diciendo el intérprete.

Además, fue enfático en destacar que siente como un buen augurio iniciar el año en el escenario de la Quinta Vergara. "Yo siento que este año me va a ir muy bien y arrancar 2026 tocando aquí en Viña en Chile a mí me hace muy bien y sé que a mi gente también", cerró.

