"Que hagan música ellos": Paulo Londra respondió a las críticas y prejuicios sobre la música urbana

26 feb. 2026 - 19:30 hrs.

No queda nada para que termine el Festival de Viña del Mar, por eso ya han llegado los últimos artistas, entre ellos, Paulo Londra.

El argentino conversó con la prensa para comentar su show que se viene y también hablar sobre algunos temas más polémicos como el prejuicio que existe sobre la música urbana.

"La verdad nunca la tiene uno solo"

El artista fue consultado sobre cómo recibe las críticas de quienes no gustan de la música urbana y critican las letras y el contenido.

Ante esto, Paulo Londra fue claro y también muy crítico. "Yo siento que, viste que, dicen que la verdad nunca la tiene uno solo, sino que es la mitad y la mitad o ahí, el punto medio. Entiendo que a la gente le guste la música de antes, la forma de las letras, la calidad, pero también entiendo, los recursos que hay hoy, lo rápido que se vive hoy, lo que hoy se cree cool, lo que hoy genera sentimientos y también valoro el trabajo que hacen los chicos ahora, así que a esa gente que le toma rechazo a la música moderna, que hagan música ellos", comentó el cantante.

También aprovechó de mandarle un mensaje a sus colegas y para él mismo. "Y a los artistas de ahora me autodiría que también escuchemos las críticas porque así como nos gusta que nos digan qué buenas rimas, qué temazo, hay que escuchar las críticas y tomar lo mejor".

