Pastor Rocha divide al público antes de debutar en Viña: Su humor religioso genera opiniones contrapuestas

El carismático Sebastián Endara, más conocido como Pastor Rocha, será el encargado de poner la cuota de humor la última noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Su presentación genera alta expectación. Por un lado, su doble nacionalidad ecuatoriano-chileno hará que se convierta en el primer comediante ecuatoriano en la Quinta Vergara. Por su parte, su irreverente humor alusivo a creencias religiosas.

Opiniones divididas por humor de Pastor Rocha

Precisamente, su rutina, donde mezcla fe y comedia, genera opiniones divididas en un público que es propenso a reaccionar y transformarse en un verdadero "Monstruo".

El periodista Rolf Paschold recorrió las playas de la Ciudad Jardín para conocer la opinión de los espectadores, ¿el resultado? Discrepancias.

Un sector del público difiere del humor del Pastor Rocha, al considerarlo ofensivo para quienes tienen creencias religiosas. "No se puede hacer humor desde la religión" y "es pastor y no debería estar en la Quinta", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, un grupo importante desdramatizó el humor del comediante, asegurando que debe incomodar y porque "cuenta verdades, pero mediante el humor".

