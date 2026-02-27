¡Llegó la última noche! Revisa a qué hora parte el Festival de Viña del Mar este viernes 27 de febrero
Este viernes 27 de febrero llega a su fin el Festival de Viña del Mar 2026, luego de cinco noches donde disfrutamos de grandes artistas nacionales e internacionales, y reímos a destajo.
En su sexta y última noche, se presentarán los argentinos Paulo Londra y Milo J, quienes debutan en el escenario de la Quinta Vergara, lo mismo que el cantante urbano chileno Pablo Chill-E.
Mientras que el Pastor Rocha será el encargado de hacer reír a un público que buscará poner el broche de oro a esta jornada, con su irreverente estilo, que mezcla fe y comedia.Ir a la siguiente nota
¿A qué hora parte el Festival hoy?
La invitación de Mega es que no te pierdas ningún detalle del evento musical que es conducido por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler. Por lo mismo, tiene preparada la siguiente parrilla festivalera:
- Only Viña: 17:45 horas.
- Meganoticias Prime: 20:20 horas.
- Festival de Viña del Mar: 21:15 horas.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".