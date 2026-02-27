¡Llegó la última noche! Revisa a qué hora parte el Festival de Viña del Mar este viernes 27 de febrero

27 feb. 2026 - 15:10 hrs.

Este viernes 27 de febrero llega a su fin el Festival de Viña del Mar 2026, luego de cinco noches donde disfrutamos de grandes artistas nacionales e internacionales, y reímos a destajo.

En su sexta y última noche, se presentarán los argentinos Paulo Londra y Milo J, quienes debutan en el escenario de la Quinta Vergara, lo mismo que el cantante urbano chileno Pablo Chill-E.

Mientras que el Pastor Rocha será el encargado de hacer reír a un público que buscará poner el broche de oro a esta jornada, con su irreverente estilo, que mezcla fe y comedia.

Agencia Uno

¿A qué hora parte el Festival hoy?

La invitación de Mega es que no te pierdas ningún detalle del evento musical que es conducido por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler. Por lo mismo, tiene preparada la siguiente parrilla festivalera:

