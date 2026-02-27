Mon Laferte es nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras exitoso paso por la Quinta Vergara

27 feb. 2026 - 16:20 hrs.

A solo horas de haber sido ovacionada en el Festival de Viña del Mar, donde obtuvo la Gaviota de Platino, Mon Laferte fue nombrada como Hija Ilustre de Viña del Mar en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de la ciudad.

El galardón fue entregado por la alcaldesa Macarena Ripamonti en un anfiteatro que recibió cerca de 800 personas, en su mayoría vecinos de Gómez Carreño, sector donde creció la artista local.

Laferte llegó a la ceremonia acompañada de su familia, entre ellos su madre y su hermana.

En la instancia se destacó que la intérprete de "Femme Fatale" es merecedora de la distinción por su extraordinario aporte cultural y artístico, además de llevar la identidad de Viña del Mar a escenarios de todo el mundo.

Precisamente, Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en la Ciudad Jardín el 2 de mayo de 1983, en el barrio Gómez Carreño, y fue en aquellos rincones donde dio sus primeros pasos como cantautora.

